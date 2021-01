Vermisste in Gmünd wieder aufgetaucht

Blaulicht Die 86-Jährige wurde wieder zurück in das Seniorenheim in der Parlerstraße gebracht.

Schwäbisch Gmünd. Eine 86-jährige Frau wurde am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr als vermisst gemeldet. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, konnte die Frau gegen 12 Uhr gefunden werden. Zu der Suche hatte die Polizei eine Rettungshundestaffel hinzugerufen. Die 86-Jährige wurde wieder zurück in das Seniorenheim in der Parlerstraße gebracht.