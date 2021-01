Unfall in einem Kreisverkehr

Schwäbisch Gmünd. Ein Unfall hat sich am Samstagabend im Kreisverkehr der Weißensteiner Straße ereignet. Kurz nach 18:30 Uhr befuhr am Samstag eine 24-jährige Nissan-Fahrerin den Kreisverkehr Weißensteiner Straße / Gutenbergstraße, als eine 32-jährige Smart-Fahrerin von der Gutenbergstraße her in den Kreisverkehr einfuhr und mit dem Nissan kollidierte. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Angaben der Polizei auf ca. 5000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.