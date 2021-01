Mit wenigen Klicks zum Traumjob

Bildung Vom Sofa aus können sich junge Frauen und Männer über Betriebe in der Region informieren.

Aalen. Laptop aufklappen, www.startit-messen.de in die Suchleiste tippen, lossurfen: Für alle, die noch nicht wissen, wo die berufliche Reise hingehen soll, gibt’s unter www.startit-messen.de Infos über Infos rund um die Themen Ausbildung und Bewerbung. Welche Arbeitgeber gibt’s in der Region? An welcher weiterführenden Schule wird welcher Stoff gelehrt – das und mehr ist wenige Klicks entfernt.

Ursprünglich wurde die Seite für die digitale „STARTit!“-Messe in Ellwangen im vergangenen Jahr aufgebaut. Doch der Bedarf nach gut aufbereiteten Infos für die Berufswahl ist groß. Also haben sich die „STARTit!“-Macherinnen und -Macher – der Ostalbkreis, die Bundesagentur für Arbeit, SDZ Events & Messen und die Stadt Ellwangen – dazu entschlossen, die Internetseite bis Sonntag, 14. Februar, online zu lassen.

Für alle jungen Frauen und Männer, die lieber persönlichen Draht zu Ausbildern und Azubis haben, startet am Freitag, 26. Februar, in Aalen die nächste „STARTit!“-Messe im Netz. Von 9 bis 18 Uhr können sich Jugendliche dort über Ausbildungsberufe und weiterführende Schulen in der Region informieren. Dazu haben die Macherinnen und Macher die Internetseite optimiert und einige Neuerungen eingefügt – Teilnehmerinnen und Teilnehmer können gespannt sein.

Langeweile ist bei dieser Messe ein Fremdwort. Interessierte können mit Azubis sprechen, mit Unternehmen im Chat schreiben oder den Wunschbetrieb in einer Videokonferenz kennenlernen. Das Beste daran: All dies klappt von daheim, im eigenen Zimmer, auf dem Sofa oder am Esstisch.

Die digitale „STARTit!“-Messe in Aalen ist am Freitag, 26. Februar, von 9 bis 18 Uhr. Am Messetag gibt’s ein Gewinnspiel. Die Preise: Netflix und Spotify für ein Jahr, 100-Euro-ACA-Gutschein.