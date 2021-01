Ein winterlicher Wochenstart

Am Montag fällt auf der Ostalb häufiger Schnee. Es gibt aber auch längere trockene Phasen und örtlich kommt auch mal die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte liegen bei -1 bis +2 Grad. -1 Grad gibts in Neresheim, 0 in Bopfingen, 1 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 2 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Ganz vereinzelt kann es auch mal schneien. Die Tiefstwerte liegen bei -2 bis -4 Grad. Auch am Dienstag und Mittwoch fällt ab und zu Schnee. Die Spitzenwerte liegen bei 0 bis 3 Grad. Ab Donnerstag macht der Winter aber erstmal Pause: Es wird mild, nass und sehr windig bis stürmisch.