Bauwagen in Brand geraten

Hüttlingen-Sulzdorf. Durch einen befeuerten Holzofen in einem Bauwagen ist es am Sonntag gegen 23.30 Uhr zum Brand gekommen. Der Bauwagen, der im Hofbereich eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Dorfstraße aufgestellt war, brannte vollständig aus. Das teilt die Polizei mit. Die Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen war zur Brandbekämpfung im Einsatz.