Voestalpine baut 46 Stellen ab

Schwäbisch Gmünd

Der Autozulieferer Voestalpine Automotive Components baut laut IG Metall 46 Stellen am Standort Schwäbisch Gmünd ab. Laut dem Zweiten Bevollmächtigten der IG Metall Schwäbisch Gmünd, Peter Yay Müller, müssen sich die betroffenen Mitarbeiter bis 28. Januar entscheiden, in eine Transfergesellschaft zu wechseln oder entlassen zu werden. Voestalpine beschäftigt am Standort Gmünd 700 Mitarbeiter. Der Betriebsrat des Unternehmens nimmt auf Anfrage keine Stellung. Eine Stellungnahme der Unternehmensführung steht noch aus.