Pegel steigen: Experten rechnen mit Hochwasser auch auf der Ostalb

Tauwetter Hochwasser in Sicht: Regen, milde Temperaturen und Schneeschmelze lassen Pegelstände in Nord- und Ostwürttemberg steigen. Der Kocher in Wöllstein und die Rems in Schorndorf überschreiten den Meldewert in der Nacht.

Aalen/Schwäbisch Gmünd. Wie die Hochwasservorhersagezentrale am Mittwoch in einem Lagebericht vermeldet, erwarten die Experten im Verlauf von Mittwoch auf Donnerstag und dann weiter bis Samstag einen deutlichen Temperaturanstieg in Verbindung mit ergiebigen Regenniederschlägen und starkem Tauwetter bis in die Hochlagen des Schwarzwaldes, der Schwäbischen Alb sowie in Oberschwaben und im Allgäu.

Daher ist in kleineren und mittleren Flüssen in der Südhälfte des Landes, deren Einzugsgebiete von der Schneeschmelze und dem Tauwetter betroffen sind, mit raschen Wasserstandsanstiegen zu rechnen. Dort werden gemäß aktuellen Modellberechnungen an zahlreichen Pegeln Hochwasser im Bereich von 2- bis 10-jährlichen Ereignissen vorhergesagt, an einzelnen Pegeln auch darüber.

Die Koordinierungsstelle der DLRG in Baden-Württemberg beobachtet die Lage ebenfalls und ist wenn erforderlich mit Personal, Einsatzfahrzeugen und Rettungsmaterial einsatzfähig und bereit zu helfen. Das teilt die DLRG in einer Pressemeldung mit. „Die DLRG macht nicht nur Dienst am Beckenrand. Wir helfen auch im Katastrophenfall bei Überschwemmungen und haben dafür sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Helferinnen und Helfer“ so Armin Flohr, Präsident des DLRG Landesverbandes Württemberg. „Wir sind bereit für den Hochwassereinsatz. Trotzdem sind die kommenden Tage nicht der richtige Zeitpunkt, um sich im Gefahrenbereich von Bächen und Flüssen aufzuhalten“ so Flohr weiter.

In der Hochwassermeldeordnung des Landes Baden-Württemberg sind für gewisse Wasserstandspegel sogenannte Meldewasserstände festgelegt, bei deren Überschreitung die zuständigen Behörden und Dienststellen informiert werden.

Am späten Donnerstagabend (Stand 22.30 Uhr) wurden die Meldewerte am Kocher in Wöllstein und an der Rems überschritten. An allen anderen Bächen und Flüssen sind die Meldewerte unter dem Grenzwert. Allerdings steigen die Pegel weiter an. Stand 22.00 Uhr Uhr wird für die Rems in Schwäbisch Gmünd ein Pegelstand von 127 cm gemeldet. Die Lein in Abtsgmünd steht laut Hochwasservorhersagezentrale bei 216 cm und der Kocher in Hüttlingen bei 111 cm - Tendenz steigend. Es ist weiterhin nicht ausgeschlossen, dass die Wasserstände bis zu einem zweijährigen Hochwasser ansteigen können.

Am Freitagmorgen (Stand 6 Uhr) steht der Messwert an der Rems in Schwäbisch Gmünd bei 104 Zentmentern. Am Kocher in Wöllstein sowie am Kocher in Gaildorf hingegen liegt der Meldewert immer noch über dem Grenzwert. Aktuell liegt der Wasserstand in Gaildorf bei 304 Zentimetern und in Wöllstein bei 200 Zentimentern.

Die Schwäbische Post und Gmünder Tagepost hält die Pegelstände die Woche über im Blick. Bei neuen Entwicklungen informieren wir Sie fortlaufend. mbu