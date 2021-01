VfR Aalen verpflichtet Angreifer

Der VfR Aalen hat Mohamed Morabet vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Der 22-Jährige kann auf allen offensiven Positionen eingesetzt werden. Am wohlsten fühlt er sich aber auf der Außenbahn. Der drittligaerfahrene Spieler hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben.

In der vergangenen und der laufenden Saison kam Mohamed Morabet auf 12 Einsätze (2 Tore) in der 3. Liga sowie 14 Einsätze (11 Tore / 4 Vorlagen) für die U23 der „Roten Teufel“ in der Oberliga.

,,Wir freuen uns sehr, dass wir mit Mohamed einen flexiblen Spieler für unsere Offensivabteilung gewinnen konnten. Mit seiner Antrittsstärke und Ballsicherheit wird er die Torgefahr unserer Offensive erhöhen’’, sagt Präsidiumsmitglied Michael Weißkopf. Was den Verantwortlichen des VfR Aalen zudem wichtig ist: Die Verpflichtung wurde nicht durch die Erhöhung des Etats, sondern durch interne Sparmaßnahmen ermöglicht.