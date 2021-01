Lastwagenkühler brennt auf der A7

Ellwangen. Auf der A 7 ist es am Donnerstag gegen 8.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Das berichtet die Polizei am Freitagmorgen. An einem Lastwagen brach im Bereich des Kühlers ein Feuer aus, das noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Fahrer gelöscht werden konnte. Die Schadenshöhe an dem Lastwagen ist derzeit noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.