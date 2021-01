Kaminbrand führte zum Feuerwehreinsatz

Mögglingen. Am Freitag, gegen 16.22 Uhr, kam es zu einem Kaminbrand in einem Wohnhaus in der Lauterstraße. Glücklicherweise wurde das Wohnhaus nicht verraucht. Auch die Bewohner konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Mögglingen war mit 3 Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Ein Sachschaden ist nach derzeitigen Stand nicht entstanden.