Erinnern an Tote und Distanzierung

Plakat. Während die Menge auf dem Marktplatz Dr. Frank Gläser lauscht, läuft der Gmünder Grünen-Stadtrat Steffen Suer durch die Reihen der Zuhörer, vor sich ein Plakat, auf dem steht: „22 Menschen tot - ihr tanzt.“ Er bezieht sich auf die Menschen, die im Seniorenzentrum Wetzgauer Berg bis Freitag an Covid-19 gestorben sind. Ebenso auf ein Video von der Querdenker-Demo am selben Abend auf dem Marktplatz. Teilnehmer kamen teils in Faschingskostümen, zwei Menschen sind Walzer tanzend zu sehen.

Stellungnahme. Das Video hat auch die Guggenmusik „Überdruck“ Wetzgau auf den Plan gerufen. Denn für Stimmung sorgte ein Trommler, dessen Instrument das für die Fasnetsgruppe typische orange „Ü“ ziert. Dazu bezog der Verein auf Facebook Stellung: „Hiermit distanziert sich die Freiwillige Guggenmusik Überdruck Wetzgau e. V. in aller Deutlichkeit von jeglicher Beteiligung an dieser Kundgebung.“ Es handle sich um ein ehemaliges Mitglied. an