Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.05 Uhr: Der Rb 13 Aalen (7.05 Uhr) über Schwäbisch Gmünd (7.23 Uhr) in Richtung Stuttgart verspätet sich aktuell um elf Minuten. Der Grund ist eine Verspätung aus einer vorherigen Fahrt.



7.04 Uhr: Auf der B29 Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen in Höhe Zollhaus staut es sich aktuell auf drei Kilometer. Hier müssen Sie sieben Minuten mehr einplanen.

6.55 Uhr: Gute Nachrichten für alle Leseratten: Nachdem das für die Corona-Verordnung des Landes zuständige Sozialministerium auf Nachfrage klargestellt hat, dass auch öffentliche Büchereien „Click and Collect“ anbieten dürfen, startet die Bibliothek Abtsgmünd ab Dienstag, 2. Februar, einen Abholservice. Dies teilt die Gemeindeverwaltung mit.

6.35 Uhr: In einem Statement am Sonntagabend, zieht Fußballfunktionär Thomas Hitzlsperger seine Kandidatur zur Präsidentschaftswahl beim VfB Stuttgart zurück. "Ich mache das aus Verantwortung gegenüber unserem Verein und gegenüber meinen Mitarbeitern", sagt Hitzlsperger in einem am Sonntag veröffentlichten Video-Statement. Der Ex-Nationalspieler Hitzlsperger hatte kurz vor dem Jahreswechsel verkündet, sich um das Amt des Präsidenten zu bewerben und damit gegen Amtsinhaber Claus Vogt anzutreten.

6.20 Uhr: Heute feiert der Altverleger der SchwäPo und Tagespost Konrad A. Theiss seinen 80. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Insbesondere im Verlagswesen und in der Kunst- und Kulturgeschichte, wie sie in der Region sichtbar werden, spiegelt sich das Wirken von Konrad A. Theiss.

6.10 Uhr: Der Rb 13 Aalen (5.59 Uhr) in Richtung Ellwangen verspätet sich heite um 29 Minuten. Der Grund für die Verspätung sind Verzögerungen im Betriebsablauf, meldet die Deutsche Bahn.

6.02 Uhr: Im Ostalbkreis ist es auf den Straßen heute Morgen noch ruhig. Derzeit müssen Sie laut Angaben der Straßenverkehrszentrale mit keinen Behinderungen oder Staus rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.