Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. An diesem Freitag sind auf der Ostalb viele Wolken unterwegs, dazu kann es auch immer wieder mal regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 8 bis 12 Grad. 8 Grad gibt’s in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 Grad in Ellwangen, 11 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s eher 12 Grad.

Der Samstag wird – was das Wetter betrifft – der freundlichere Tag des Wochenendes: Es wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab. Die Höchsttemperatur liegt bei 12 Grad.

Am Sonntag wird es schon wieder unbeständiger. Es dominieren die Wolken – ab und zu fällt auch Regen. Die Werte gehen insgesamt etwas zurück. In den Nächten bleibt es frostfrei.

Noch einen Blick auf die kommende Woche. Es gibt ein Wechselspiel aus kühleren und milderen Luftmassen. Dazu bleibt es eher wechselhaft. Eine nachhaltige Winterrückkehr, mit Schneefall und Dauerfrost über mehrere Tage, ist derzeit nicht in Sicht. tim