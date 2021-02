OB-Wahl: Stimmen zum Abschied

Tonio Kleinknecht, Intendant Theater der Stadt Aalen: „Ich finde es sehr schade, dass er geht und hoffe, dass jemand kommt, der Kunst und Kultur nicht nur als schmückendes Beiwerk betrachtet. Der uns, wenn schon nicht als systemrelevant, dann doch als relevant betrachtet.“

Hans Peter Weber, ehemaliger VR-Bank-Chef: „Thilo Rentschler hat in Aalen gestaltet – wer gestaltet, eckt auch mal an. Aber Gestaltungswillen erwarten wir doch von einem Oberbürgermeister, und wer das tut, macht auch mal einen Fehler. Doch was haben die ewigen Besserwisser denn erreicht? Die Amtszeit von Thilo Rentschler wird in ein paar Jahren als erfolgreich und wegweisend bezeichnet werden.“