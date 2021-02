Bis zu -15 Grad: Ab Mittwoch wird es nochmals eisig kalt

Am Dienstag sind viele Wolken unterwegs, ganz vereinzelt kann es auch etwas schneien. Die Spitzenwerte liegen bei -1 bis +2 Grad. -1 Grad gibts in Neresheim, 0 in Bopfingen, 1 in Aalen und Ellwangen. Maximal 2 Grad gibts in Schwäbisch Gmünd. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei -2 bis -5 Grad. Am Mittwoch fällt häufig Schnee. Die Höchsttemperatur von 0 Grad wird dabei schon vormittags erreicht. Im weiteren Tagesverlauf wird es immer kälter - und in den Abendstunden liegen die Werte dann überall im sehr frostigen Bereich. Nach einer eisigen Nacht, mit Werten zwischen -10 und -15 Grad, wechseln sich am Donnerstag viele Wolken und etwas Sonne ab. Die Höchsttemperatur liegt bei -4 Grad. Am Freitag und Samstag scheint häufig die Sonne. Es wird noch etwas kälter. In den Nächten sind weiterhin bis zu -15 Grad möglich.