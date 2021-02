Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.12 Uhr: Ein Gericht hat die landesweite nächtliche Ausgangssperre aufgehoben - in der Nacht auf Donnerstag soll sie letztmalig gelten. Die Landesregierung hat daraufhin angekündigt, ihre Strategie ändern zu wollen. In einem SWR-Interview begrüßt der Schwäbisch Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold die Aufhebung: "Das zeigt doch aber, dass es immer mehr bröckelt. Die Strategie eines schieren Lockdowns, das funktioniert so nicht mehr und wir brauchen jetzt eine differenzierte Öffnungsstrategie - begleitet durch Maßnahmen: Impfen und testen.", sagt er dem SWR am Montag.

6.07 Uhr: Sollten Sie heute das Haus verlassen müssen, seien Sie bitte vorsichtig. Der Deutsche Wetterdienst hat auch für heute eine amtliche Warnung vor Glätte und Frost veröffentlicht. Zusätzlich warnt die Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst vor Schneeglätte in Höhenlagen. Autofahrer müssen mit Verkehrsstörungen rechnen.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen