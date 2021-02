Unbekannter beschädigt Scheinwerfer

Schwäbisch Gmünd. Ein bislang Unbekannter hat an einem geparkten Mercedes-Benz den rechten vorderen Scheinwerfer zerstört. Laut Angaben der Polizei stand das Auto am Dienstag zwischen 11.15 Uhr und 12.30 Uhr in der Nepperbergstraße. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer (07171) 3580 entgegen.