Am Mittwoch fällt immer wieder Schnee

Am Mittwoch fällt auf der Ostalb häufig Schnee. Bis zum Abend können mancherorts durchaus zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Die Spitzenwerte liegen bei -5 bis -2 Grad. -5 Grad gibt’s in Neresheim, -4 in Bopfingen, -3 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die -2 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es mal mehr mal weniger bewölkt. Je nach Aufklaren sinken die Werte auf eisige -10 bis örtlich -18 Grad. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab. Die Spitzenwerte liegen bei -6 bis -3 Grad. Am Freitag, Samstag und Sonntag scheint abseits des Hochnebels häufig die Sonne. Bei den Temperaturen ändert sich kaum etwas. In den Nächten gibt es weiterhin strengen Frost.