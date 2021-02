Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.50 Uhr: Zwischen 16 000 und 21 000 Covid-19-Infektionen hätten vor Weihnachten verhindert werden können, wenn die zwei großen "Querdenker"-Demonstrationen im November 2020 abgesagt worden wären. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine aktuelle Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und der Humboldt-Universität Berlin.

6.30 Uhr: Die Aalener OB-Wahl wird spannend, besonders weil Thilo Rentschler sich gegen eine erneute Kandidatur entschieden hat. Potenzielle Bewerber werden im politischen Raum bereits gehandelt. Wer sind sie – und sind sie heiß auf den Chefsessel im Aalener Rathaus?

6.12 Uhr: Auch heute warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Frost und leichtem Schneefall.

6.07 Uhr: An diesem Mittwoch wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder darüber beraten, wie es nach dem bis Sonntag geltenden Lockdown weitergehen soll. Am Mittwoch werde "sicher" nichts an den Kontaktbeschränkungen geändert, versicherte Kretschmann auf der Regierungspressekonferenz am Dienstag.

6.06 Uhr: Alle Züge fahren aktuell nach Plan. Es werden für die nächste Stunde keine Verspätungen oder Ausfälle gemeldet.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer. Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen