Winterchaos erreicht Raum Ulm - Verkehrslage im Ostalbkreis überschaubar

Blaulicht Im Ostalbkreis gab es bisher nur eine überschaubare Zahl an witterungsbedingten Unfällen.

Ulm. Während halb Deutschland im Winterchaos versinkt, wurde unsere Region bislang eher verschont. "Die Lage im Ostalbkreis ist bisher sehr überschaubar. Es gab am Mittwoch nur eine überschaubare Anzahl an witterungsbedingten Unfällen", sagt ein Polizeisprecher des Aalener Polizeipräsidiums auf Nachfrage.

Doch am Mittwochmorgen erwischt es den Raum Ulm. Das Polizeipräsidium zieht eine Zwischenbilanz zum neuerlichen Wintereinbruch in der Region: Seit den frühen Morgenstunden registrierte das Präsidium Ulm insgesamt 50 Unfälle, die im Zusammenhang mit den winterlichen Verhältnissen standen. Bislang blieb es bei Blechschäden, als beispielsweise Autos von den Straßen rutschten oder nicht mehr rechtzeitig anhalten konnten. Unfälle in den einzelnen Landkreisen verzeichnete die Polizei wie folgt: Biberach (4), Göppingen (14), Heidenheim (9), Stadt Ulm (15), Alb-Donau-Kreis (8).