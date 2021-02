Zwei Verletzte nach Unfall in Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Zwei Personen sind bei einem Unfall in Schwäbisch Gmünd verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, wollte ein Autofahrer von der Remsstraße in die Fischergasse abbiegen, dabei ist er mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden dabei verletzt. Derzeit befindet sich die Polizei und die Feuerwehr am Unfallort. Sobald nähere Informationen vorliegen, wird diese Meldung aktualisiert.