Sport in Kürze

Fünf Spiele abgesagt

Fußball. Eigentlich hätten am Mittwoch insgesamt fünf Nachhol-Partien in der Regionalliga Südwest stattfinden sollen. Doch diese wurden aufgrund des Winterwetters nun erneut abgesagt. Dabei wäre unter anderem auch der Tabellenführer TSV Steinbach Haiger und der Tabellenvierte SC Freiburg II im Einsatz gewesen. Folgende Partien fielen allesamt den derzeitigen winterlichen Bedingungen in ganz Deutschland zum Opfer:

SC Freiburg II - TSV Schott Mainz; TSV Steinbach Haiger - VfB Stuttgart II; FC 08 Homburg - Kickers Offenbach; SG Sonnenhof Großaspach - TuS RW Koblenz und FK Pirmasens - Bayern Alzenau