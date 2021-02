Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.07 Uhr: Achtung Autofahrer! Auf der A7 Ulm Richtung Würzburg gibt es zwischen Heidenheim und Aalen/Oberkochen eine Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Fahren Sie dort bitte vorsichtig.

6.50 Uhr: In Neresheim-Iggenhausen sind am Mittwochnachmittag gegen 15.35 Uhr zwei Autos auf schneebedeckter Fahrbahn zusammengestoßen, dabei wurden zwei Personen verletzt.

6.20 Uhr: Der 11. Februar ist der „Europäischer Tag des Notrufs“. „Das Wählen der 112 ist dabei einer der wichtigsten Schritte in der Rettungskette. Nur so wird gewährleistet, dass die Erste Hilfe des Laien schnell durch die professionelle Hilfe des Rettungsdienstes fortgesetzt wird“, erklärt Philipp Lautner, Rettungsdienstexperte der Johanniter in Aalen. In allen europäischen Ländern wurde die Rufnummer 112 als einheitliche Notrufnummer für die notfallmedizinische Versorgung eingeführt.

6.10 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auch heute eine amtliche Wetterwarnung herausgegeben. Es wird vor "strengem" Frost gewarnt. Laut DWD tritt Frost zwischen -13 °C und -18 °C auf.

6.07 Uhr: Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung des Lockdowns geeinigt. Schulen und Kitas in Baden-Württemberg sollen jedoch schon früher schrittweise öffnen. Auch für Friseure gibt es eine Sonderregelung. Das Wichtigste haben wir im Artikel für Sie zusammengefasst.

6.05 Uhr: Die Bahn meldet einen Ausfall: Der IC 2061 nach Nürnberg (Abfahrt Aalen 6.59 Uhr) fällt leider aus.

6.03 Uhr: Auf Straßen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut zur Arbeit!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.