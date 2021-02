Winnenden: Feuer in der Rathaus-Tiefgarage

Winnenden. Wie die Polizei mitteilt, gab es am Donnerstagmittag ein Feuer in der Rathaus-Tiefgarage in Winnenden. Das genau Ausmaß ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Sobald es nähere Infomationen gibt, wird diese Nachricht aktualisiert.