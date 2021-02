OB Thilo Rentschler wird IHK-Chef

Aalen. Thilo Rentschler ist am Donnerstagabend von der Vollversammlung der IHK zum neuen Hauptgeschäftsführer gewählt worden. „Ich freue mich über die neue Funktion“, sagte der Aalener Oberbürgermeister. „Dies bringt mich in eine regionale Verantwortung“, in der er seine Erfahrung als OB einbringen könne. Thilo Rentschler startet bei der IHK am 1. Oktober. Dennoch werde er seine Aufgaben in Aalen weiter „mit großem Engagement“ angehen. Viele der Themen, die auf der Agenda der IHK stünden, mit denen habe er auch als Oberbürgermeister zu tun. Allerdings habe er jetzt einen anderen Blickwinkel. Als OB war er Ansprechpartner für alle, jetzt gehe sein Fokus in Richtung Unternehmerschaft. Dass er SPD-Mitglied ist, habe bei seiner Kandidatur keine Rolle gespielt, sagte er: „Ich habe keine Ressentiments gespürt.“