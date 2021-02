Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.10 Uhr: Nach einer erneut eisigen Nacht gibt es am Freitag auf der Ostalb eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Die Spitzenwerte erreichen maximal -6 bis -3 Grad. Die Aussichten fürs Wochenende hat Tim Abramowski zusammengefasst.

6.50 Uhr: Traurige Nachricht für alle Heubacher: Heubachs bekanntester Pizzabäcker Luigi Bruni Clementelliist gestorben.

6.30 Uhr: Na? Wie sieht es bei Ihnen auf den Kopf aus? Sehnen Sie sich schon den März herbei? Denn für Friseure soll es ab dem 1. März endlich weitergehen. Die Telefone in den Friseurgeschäften stehen nicht mehr still. Viele Kunden wollen schnellstmöglich einen Termin. Dagegen bleiben Handel und Gastronomie weiterhin geschlossen. Zwischen Frust und Freude.

6.10 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann schließt neue Grenzkontrollen wie im Frühjahr nicht aus. Grund sind die sich ausbreitenden Mutationen des Coronavirus.

6.07 Uhr: Brrr...heute ist es wirklich bitterkalt. Auch der Deutsche Wetterdienst warnt vor strengem Frost, Schneeverwehungen und Windböen. Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der lockeren Schneedecke Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie das Haus verlassen!

6.06 Uhr: Alle Züge fahren aktuell nach Plan. Es werden für die nächste Stunde keine Verspätungen oder Ausfälle gemeldet.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer. Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen