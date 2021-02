Falsche Enkelin ergaunert 20000 Euro

Laut Polizeipräsidium Aalen waren Enkeltrickbetrüger erneut erfolgreich. Dabei wurde eine Rentnerin aus Mainhardt am Donnerstag Opfer einer Betrugsmasche. Eine Telefonbetrügerin rief die Dame gegen 15.45 Uhr mit weinerlicher Stimme an, als die Seniorin fragte, ob es sich bei der Anruferin um ihre Enkelin handelt, bestätigte die Betrügerin dies. Anschließend gab die vermeintliche Enkelin vor, dass Sie wegen eines Verkehrsunfalls ins Gefängnis müsse und dies nur durch Zahlung einer Kaution abwenden könne. Die Rentnerin ließ sich von der Geschichte fesseln und willigte ein, 20000 Euro für die angebliche Kaution beizusteuern. Sie holte das Geld von der Bank und übergab es anschließend einer Person, welche bereits in der Nähe des Hauses wartete. Erst als die Dame später mit ihrem Mann über den Vorfall sprach, wurde der Betrug erkannt.

In den letzten Tagen muss das Polizeipräsidium Aalen feststellen, dass vermehrt Betrüger mit dem Enkeltrick oder als falsche Polizeibeamte versuchen an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Nicht nur im Landkreis Schwäbisch Hall, sondern auch im Rems-Murr-Kreis und im Ostalbkreis mussten in der letzten Woche derartige Anrufe verzeichnet werden.

Warnen Sie ältere Verwandte, Freunde und Bekannte vor den Betrügern und weisen Sie auf folgende Tipps der Polizei hin: