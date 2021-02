Floriansjünger verhindern durch rasches Eingreifen ein Flammeninferno

Heidenheim an der Brenz. Nur dank des raschen Eingreifens der Freiwiligen Feuerwehren aus Heidenheim, Mergelstetten und Schnaitheim wurde ein landwirtschaftliches Anwesen in Aufhausen am Samstag gegen 16.30 Uhr vor einem Flammeninferno bewahrt. Auf dem Hof im Mühleweg war in einer mitten zwischen Wohnhaus und Stallung gelegenen Scheune ein Feuer im Strohlager ausgebrochen. Schnell griffen die Flammen um sich und erfassten die gesamte Scheune. Mit dem Löschwasser aus dem nahegelegenen Bach konnten die Floriansjünger verhindern, dass die angenzenden Gebäude ebenfalls ein Raub der Flammen wurden.

Es hatte sich in einem Strohlager ein Brand entwickelt, der drohte auf ein angrenzendes Wohnhaus, einen Stall und einen Geräteschuppen überzugreifen. Wir haben das Wohnhaus unversehrt retten können, auch die Kühe im angrenzenden Stall sind nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Steffen Hiller

Einsatzleiter Feuerwehr Heidenheim

Die Arbeiten der Feuerwehr werden wohl noch bis tief in die Nacht andauern. Warum es zu dem Feuer kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. marius bulling