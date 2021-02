Rosenmontag mit Programm aus der Region

Brauchtum Igginger Kreativteam bietet mit Mögglingen und Waldstetten an diesem Montag Fasnet online.

Iggingen. Rosenmontag ohne Ball und Stimmung auf dem Sofa? Geht gar nicht, findet eine kleine kreative Gruppe aus der Gemeinde und hat sich das Konzept „Rosenmontag 4.0“ ausgedacht.

Das Igginger Kreativteam um Mirko Bleilinger und Marc Knödler fand in den Mögglauer Remsgöckeln, den Igginger Hexen und Butzen sowie den Waldstetter Wäschgölten Gleichgesinnte. Sie ließen sich begeistern von der Planung, am Rosenmontag ab 18.18 Uhr über Youtube für Faschingsstimmung und Unterhaltung zu sorgen. Moderiert wird das Event von Wolfgang Bieser. Und der Clou an der ganzen Sache ist, es kostet noch nicht einmal Eintritt. Über Spenden freut man sich sehr.

Zu erleben ist die coronakonform aufgezeichnete Veranstaltung an diesem Montag ab 18.18 Uhr. Zum Livestream selbst gelangt man über die Event-Seite www.rosenmontag-vier-punkt-null.de. Dort einfach rechts oben auf den Fernseher klicken. Bei Fragen darf gerne das Event-Team über die Telefonnummer (0151) 4645 5663 oder info@rosenmontag-vier-punkt-null.de kontaktiert werden.