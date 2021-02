Erinnerungen an die Faschingshöhepunkte 2020

Video Wir denken zurück an eine Faschingssaison ohne Corona und schwelgen in närrischen Erinnerungen

Konfettikanonen, bunte und lustige Kostüme, laute Partymusik, ausgelassene Stimmung: So kennen wir den Fasching. Nur in diesem Jahr ist alles anders. Aber im Geiste sind wir trotzdem närrisch und lassen es krachen. Als Abschluss der ausgesetzten Faschingssaison haben wir aus dem Archiv einige Höhepunkte aus dem vergangenen Jahr herausgekramt und als Erinnerung an ein Fasching ohne Corona in einem Video zusammengeschnitten.