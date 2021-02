Halbe Million Schaden nach Wohnhausbrand im Kreis Göppingen

Schlat. In der Nacht auf Sonntag ist ein Wohnhaus in Schlat im Kreis Göppingen ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Gegen 22 Uhr am späten Samstagabend bemerkte ein Bewohner des Einfamilienhauses das Alarmsignal eines Brandmelders. Als er nachschaute, stellte er fest, dass das Obergeschoss in Flammen stand. Er konnte das Haus unverletzt verlassen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand.

Der Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Aus den Nachbargebäuden mussten kurzfristig acht Personen evakuiert werden, diese konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.