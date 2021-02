Ein wolkenreicher Wochenstart

Am Montag sind auf der Ostalb viele Wolken unterwegs, ganz vereinzelt kann es auch mal etwas schneien. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber gering. Die Spitzenwerte liegen bei 0 bis 4 Grad. 0 Grad gibts in Neresheim, 1 in Bopfingen, 2 in Ellwangen, 3 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 4 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es meist bewölkt. Es wird deutlich milder als in den vergangenen Nächten: +2 bis 0 Grad. Im weiteren Wochenverlauf überwiegen weiterhin die Wolken. Die Werte steigen an und pendeln sich grob bei 6 bis 8 Grad ein. Der Winter macht nun erstmal Pause.