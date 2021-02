Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.05 Uhr: Auch an diesem Montag darf der Blick aufs Wetter nicht fehlen: Am Montag sind auf der Ostalb viele Wolken unterwegs, ganz vereinzelt kann es auch mal etwas schneien. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber gering. Die Spitzenwerte liegen bei 0 bis 4 Grad. Die Einzelheiten kennt Wetterblogger Tim Abramowski.

6.45 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sehen keine Chance für Urlaubsreisen zu Ostern. "Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen: Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben", sagte Kretschmer der "Bild am Sonntag". Zu große Mobilität bereits im April sei Gift. "Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben", warnte der Ministerpräsident.

6.25 Uhr: Trotz Pandemie lassen die Ellwanger sich ihr Brauchtum nicht nehmen. In diesem Jahr halt nur anders: Im Video, am Fasnachtssonntag pünktlich um 19 Uhr freigeschaltet, sieht man den Einmarsch der Schwarzen Schar. Filmaufnahmen und Fotos wurden zu einer gelungenen Dokumentation mit aktuellen Interviews verbunden.

6.08 Uhr: Ab heute gilt die neue Corona-Verordnung. Das Wichtigste gibt's im Artikel zum Nachlesen.

6.06 Uhr: Die Bahn meldet einen Ausfall um 7.03 Uhr: Der IRE50 von Aalen Richtung Ulm fällt aufgrund einer Störung aus. Nächste Reisemöglichkeit nach Ulm Hbf mit dem RE57 (Abfahrt in Aalen Hbf um 07:34 Uhr auf Gleis 5).

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer. Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Rosenmontag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen