500 Berliner fürs Stauferklinikum

Schwäbisch Gmünd. 500 Berliner haben Ingrid und Werner Barth aus Wustenriet den Mitarbeitern des Stauferklinikums spendiert.

Damit möchten beide „Danke“ sagen für die langjährige Behandlung von Ingrid Barths Vater und den Einsatz des Personals vor allem während der Pandemie.

„Fürsorgliches Personal“

„In dieser speziellen Zeit, in der wir kranke Angehörige nicht besuchen können, ist es umso wichtiger, fürsorgliches Pflegepersonal zu haben. Diese Menschen kümmern sich tagein tagaus um kranke Menschen und nehmen an ihren Sorgen teil“, so Ingrid und Werner Barth bei der Übergabe. Deshalb gab es dieses kleine Dankeschön an die Mitarbeiter, die diese Fürsorge täglich leisten.

Geliefert wurden die Berliner frisch von der Bäckerei Hummler aus Mutlangen. Der pflegerische Standortleiter des Stauferklinikums Franz Xaver Pretzel nahm die Spende für das Personal vor der Klinik mit herzlichem Dank entgegen