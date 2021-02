Einmal Polizeihund sein?

Blaulicht In Bopfingen war am Sonntag ein herrenloser Hund unterwegs

Bopfingen. Am Sonntagnachmittag um kurz vor 16 Uhr meldeten mehrere Anrufer, dass ein herrenloser Hund im Bereich Oberdorf in der Lange Straße unterwegs sei. Beamte des Polizeireviers Ellwangen begaben sich daraufhin nach Bopfingen und nahmen sich dem kleinen Vierbeiner an. Glücklicherweise, so die Polizei, hatte der kleine Kerl einen Chip, den die Ordnungshüter auslesen konnten. So konnte der Hundehalter ermittelt und ein freudiges Wiedersehen ermöglicht werden.