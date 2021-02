Einsatzkräfte suchen mit Hubschrauber nach Reiter/In und Pferd in Winnenden

Winnenden. Wie die Polizei Aalen am Montagabend gegen 21.09 Uhr meldet, sind die Einsatzkräfte in Winnenden im Rems-Murr Kreis auf der Suche nach einem Reiter bzw. einer Reiterin und nach einem Pferd. Unterstützt werden die Streifenwagenbesatzungen von einem Polizeihubschrauber der Polizeifliegerstaffel Stuttgart. Nach der Sichtung eines Pferdes ohne Besitzer muss davon ausgegangen werden, dass sich der Besitzer in einer hilflosen Lage befindet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Notrufnummer 110 zu melden. mbu