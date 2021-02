Am Dienstag sind wieder viele Wolken unterwegs

Am Faschingsdienstag dominieren auf der Ostalb erneut die Wolken – mit etwas Glück zeigt sich aber auch mal de Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 5 bis 9 Grad. 5 Grad gibt’s in Neresheim, 6 in Bopfingen, 7 in Ellwangen, 8 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 9 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 3 Grad. Bis Samstag ändert sich wettertechnisch kaum etwas. Es sind weiterhin viele Wolken unterwegs. Die Höchstwerte liegen um 10 Grad.